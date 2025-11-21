Sunday, November 30, 2025
Latest:
The Waynedale News
Featured Local NewsSpotlight

Family Volunteer Day At Waynedale UMC

The Waynedale News Staff 0 min read

On Saturday, November 1st, members of Waynedale UMC came together to pack meals for Project 216. Family Volunteer Day, celebrated each November, has become a meaningful tradition at the church, now in its fourth year with support from the Volunteer Center. This year, volunteers packed more than 9,000 meals for families in need.

The Waynedale News Staff
Latest posts by The Waynedale News Staff (see all)

What Everyone's Reading Today

The Waynedale News Staff

Our in-house staff works with community members and our local writers to find, write and edit the latest and most interesting news-worthy stories. We are your free community newspaper, boasting positive, family friendly and unique news. > Read More Information About Us > More Articles Written By Our Staff