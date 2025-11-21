Family Volunteer Day At Waynedale UMC
On Saturday, November 1st, members of Waynedale UMC came together to pack meals for Project 216. Family Volunteer Day, celebrated each November, has become a meaningful tradition at the church, now in its fourth year with support from the Volunteer Center. This year, volunteers packed more than 9,000 meals for families in need.
